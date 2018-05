VOYER MOISAN, Jeannette



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 6 mai 2018, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Jeannette Voyer, épouse de feu monsieur René C. Moisan. Elle demeurait au rang Saguenay à Saint-Raymond. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lale jeudi 10 mai de 19 h à 21 h 30 etde 9 h à 10 h 45,L'inhumation suivra au cimetière paroissial. Madame Voyer laisse dans le deuil ses enfants: feu Ghislain, Ginette (Gaétan Cantin), Micheline (Sylvain Morasse), François (Sylvie Bellerive), Diane, Suzanne (feu Michel Martel), Jacques (Gaétane Grenier), Jean (France Boucher) et Hélène (Félix Bellerive); ses 15 petits-enfants: Nathanaël (Francisco), Réal (Annie), Mélyssa (Alexandre), Marilyne (Dave), Josée, Mathieu (Marie-Eve), Michel Junior (Elisabeth), Andréanne (Tony), Laurie (Samuel), Jean-René (Catherine), Hugo, Rose (Antoine), Jérémy (Sophie), Sara (Mathieu) et Samuel; ses 11 arrière-petits-enfants: Marika, Jimmy, Benoit, Zachary, Anaïs, Eliot, Léane, Elodie, Sophie, Claire et Adam; ses frères et sœurs: Adrienne (feu Maurice Drolet), feu Rollande (feu Wellie Beaupré), Irène (Lucien Voyer), Maxime (Thérèse Moisan), feu Eva (Marcel X Voyer), feu Marie-Paule (feu Léon Genois), Léo (Evelyne Fortin) et Emilien (Marie-Thérèse Lefebvre); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Moisan: feu Antoinette (feu Adrien Dubuc), feu Simone (feu Robert Genest), Rita (feu Jules Borgia), Gertrude (feu Rosaire Dubuc), Alice (feu Henri Voyer), André (Aline Moisan), feu Noël (Marielle Vallée), Adrienne (feu Roger Hardy), Bruno (feu Myrtle Laframboise) et Solange (Jean-Paul Cantin); ses filleuls: Lorraine, Carole, Odette et Richard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis(es).