HENNESSEY, Patrick



Au Centre d'Hébergement Charlesbourg, le 3 mai, à l'âge de 61 ans et 1 mois, est décédé M. Patrick Hennessey, époux de dame Joyce Jordan, fils de dame Mary Walsh et de feu Bernard Hennessey. Il demeurait à Québec, autrefois de Frampton.La famille recevra les condoléances funérarium de lavendredi, jour des funérailles à compter de 9 h. La direction des funérailles a été confiée à laIl laisse dans le deuil son épouse Joyce Jordan; ses enfants: Michael et Judy (Jean-Philippe Bélanger); ses petites-filles: Emma et Mila; sa mère Mary Walsh (feu Bernard Hennessey); ses frères et sœurs: Jo Ann, Bryan (Ginette Roy), feu Johnny, William, Elaine (Alain Lachance), Christine (Michel Kirouac) et Rose-Mary (Guy Nadeau); ses beaux-frères et belles-sœurs: Doris (Murray Dunnigan), Paul (feu Odette Ratthé), John (Suzanne Labbé), Doreen (Ken Hennessey) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille désire remercier la Dre Catherine Labbé, l'équipe d'oncologie de l'Hôpital Laval, le Dr François Auger, l'équipe des soins palliatifs du CLSC de la Jacques-Cartier et l'équipe des soins palliatifs du Centre d'Hébergement Charlesbourg pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec (2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, G1V 0B8): www.fondation-iucpq.org ou à la Fabrique de Frampton.