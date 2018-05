BLOUIN, Jeannine Pouliot



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 6 mai 2018, à l'âge de 89 ans et 4 mois, est décédée madame Jeannine Pouliot, épouse de feu Gaston Blouin, fille de feu dame Jeanne Lapointe et de feu monsieur Napoléon Pouliot. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Jean de l'Île d'Orléans. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Johanne (Philippe Maheux) et Denis; ses petites-filles adorées: Andréanne, Alexandra (Nicolas Bélanger) et Geneviève (Samuel Tousignant-Thériault); ses arrière-petits-fils bien-aimés: Victor et Lionel. Nous la laissons partie dans l'espérance et l'amour, qu'elle est allée rejoindre ses sœurs et frères: Marie-Paule (Raymond Lachance), Robert, Pierrette, Jacques et Gilles (Lise Gauvin), mais laisse ici ses sœurs: Noëlla (feu Gilles Lapointe), Denise (feu Claude Delisle), Suzanne (feu André Létourneau) et Ghislaine (feu Robert Girard). Les membres de sa belle-famille Blouin: Marius (Lorraine Allard), Louisette (Jean-Yves Baribeau), feu Lise (Florino Casatto) et feu Jacqueline (Eddy Paquin). Sans oublier plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. La famille remercie très sincèrement le personnel soignant de l'unité Médecine 5e étage et l'équipe des Soins Intensifs de l'Hôpital Enfant-Jésus, pour la qualité des soins prodigués avec respect et professionnalisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, hôpital de l'Enfant-Jésus, 19 rue de l'espinay, Québec G1L 3L5. Des formulaires seront disponibles sur place.