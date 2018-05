GARNEAU, Nicole Leclerc



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 1 mai 2018, à l'âge de 75 ans, est décédée madame Nicole Leclerc, épouse de monsieur André Garneau, fille de feu dame Irène Asselin et de feu monsieur Armand Leclerc. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence des cendres, au:, de 10h à 13h.. La mise en columbarium des cendres se fera au cimetière St-Charles après la liturgie avec la famille. Elle laisse dans le deuil outre son époux André Garneau; sa fille Sylvie Garneau (Serge Pineault); ses sœurs: Mariette (Réjean Blackburn) et Céline (Léo Bilodeau); son frère Rénald Leclerc (Thérèse Leclerc); ses petits-fils: Sébastien (Camille Alberti) et Jean- François (Dominique Rousseau); le père des jumeaux: Gérard Mottard (Suzanne Michaud); ses belles-sœurs et beaux- frères de la famille Garneau: Mariette, Jeanne, Georges (Jeannine Laperrière), Roger (Micheline Grenier), René (Claudette Dubuc), Jacqueline Maltais (feu Donat) et Françoise Gauthier (Gaston Laperrière); ainsi que ses cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.