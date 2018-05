400 000 $ pour des calendriers à Ottawa

OTTAWA | Alors que la majorité des Canadiens ont abandonné les calendriers papier au profit des outils virtuels, le gouvernement fédéral résiste encore au changement et a acheté pour près de 400 000 $ de calendriers depuis 2015-2016.

C’est ce que révèle un document déposé au parlement lundi à la suite d’une question du député conservateur ontarien Guy Lauzon.

Parmi les plus grands amateurs de calendriers depuis l’année financière 2015-2016, on retrouve Financement agricole Canada (103 600 $), Affaires mondiales Canada (39 200 $) et Parcs Canada (38 600 $).

Au total, neuf organismes fédéraux ont dépensé plus de 10 000 $ durant cette même période pour des calendriers à leur image. Un autre 24 institutions en ont aussi acheté pour moins de 10 000 $, incluant un total de 26,24 $ dépensé par l’Agence spatiale canadienne sur trois ans.

Divers utilisations

«Ces calendriers sont très appréciés de nos clients et la plupart des institutions financières en produisent également pour leur clientèle affaire», indique une porte-parole de Financement agricole Canada, ajoutant que ce sont 88 325 calendriers qui sont imprimés annuellement pour leurs 100 000 clients.

Dans le cas de la Banque de développement du Canada, on écrit que les produits étaient distribués aux clients dans ses 118 succursales comme item promotionnel.

«Les calendriers sont un outil qui contribue à la notoriété et à l’image de marque de BDC, permettant à la Banque de croître et de servir plus d’entrepreneurs à travers le pays», peut-on lire dans le document parlementaire.

Mais chez Radio-Canada, on indique qu’ils servent plutôt comme outil de travail.

«Il s’agit de tout sort de calendriers de bureau, de recharges pour les agendas et de calendriers muraux pour nos employés à travers le pays», écrit le porte-parole Douglas Chow.