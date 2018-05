BEAULIEU, Bérangère Dutil



À l'hôpital St-Sacrement, le 3 mai 2018, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Bérangère Dutil, épouse de feu M. Charles-Eugène Beaulieu. Elle demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances 1h30 avant la cérémonie. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireElle laisse dans le deuil ses enfants: Serge (Rachel Routhier), Sylvie (Pierre Lachance), Martine (Marc Tremblay) et Chantale (Louis-Philippe Émond); ses petits-enfants: Cathy, Michaël, Vanessa, Francis, Stéphanie et Keven; ses arrière-petits-enfants: Kellyann, Alicia, Samuel et Justin; ses frères et ses sœurs: feu Jean-Paul (Diane Vien), feu Raymond (Germaine Roy, Roger Bélanger), feu Jean-Guy (Jeannine Dumas), feu Gilles (Hélène Fortin), feu Gisèle (Guy Laverdière), Solange, Roch (Gisèle Demers), Pauline (Jean-Marie Gagnon), feu Hélène (Raymond Brisson), Pierrette (Lionel Norbert), André (Diane Breton), Jacques (Pierrette Brûlé), feu Réal (Anne Bergeron, Lionel Carrière) et feu Clément (Marie Piché); ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Beaulieu: feu Marie-Anne (feu Lionel Nadeau), feu Jeannette (feu Lauréat Fortier), feu Eugène (feu Rita Brown), feu Denise (feu Laval Baron), feu Arthur (feu Marthe Beaulieu) et Placide (Thérèse Anctil); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci spécial à Mme Louise Lemelin pour le réconfort apporté à notre mère.