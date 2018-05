CÔTÉ, Jean-Paul



À l'I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), Québec, le 6 mai 2018, à l'âge de 87 ans et 10 mois, est décédé entouré de l'amour des siens, monsieur Jean-Paul Côté, époux de madame Gemma Béland, fils de feu monsieur Roch Côté et de feu madame Jeannette Couture. Il demeurait à Neuville. La famille recevra les condoléances aule vendredi 11 mai 2018, de 19 à 21 h, età partir de 12 h 30,et de là, au cimetière paroissial.M. Côté laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Jean-Claude (Guylaine Julien), Carole (Robert Di Gaetano), Pierre (Carolyn Grant Côté), Diane, Jacques (Suzie Caron), Jean (Annie Prémont), Martin (Lynda Girard) et Richard Savard; ses petits-enfants: Kaven (Jade Langlois), Janie, Demsey (Catherine Plante); Adam (Angie Poirier), Daniel (Ruxandra Gheorghe), Michelle (Ukeshen Kistan); Karianne (Jason Jobin), Audrey, Jayson; Laurianne, Corinne, Elizabeth; Patricia, Mathieu; ses arrière-petits-enfants: Alexandre, Olivier, Angélique, Florence, Olivia et Nash, ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-sœurs: Gérard (feu Thérèse Labonté), Gertrude (Guy Couture), Madeleine (André Roy), Lorraine (Gilles Dumont), feu Claude et feu Madeleine, Louisette Samson (Michel Mathieu). Il était le beau-frère de feu Gertrude Béland, feu Adrienne (feu Victorin Leclerc), feu Vincent (feu Rita Béland), feu Maurice (feu Yvette Rochette), feu Rita (feu Paul Angers), feu Adrien (Aline Jacques), feu Louis-Philippe (feu Lucille Jean), feu Roger (feu Lucille Jacques), Lucille (Gilles Rochette), feu Marc (Jeannine Denis). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un grand merci au personnel soignant de l'unité des soins palliatifs de l'IUCPQ 3 ième Pavillon Notre-Dame. Ils ont été de véritables anges. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Fondation IUCPQ), 2700, Chemin des Quatre- Bourgeois, Québec, G1V 0B8, www.fondation-iucpq.org