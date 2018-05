7 façons de porter les tresses sans avoir l’air d’avoir 5 ans

Pour dégager son visage lorsqu'il fait chaud ou pour camoufler une chevelure désordonnée et sale, on se tourne sans contredit vers la coiffure attachée la plus mignonne : les tresses.

Et comme la saison chaude est à nos portes, voici 7 façons originales de porter les nattes, inspirées des défilés printemps-été.

1. La double tresse française

Une publication partagée par Kylie (@kyliejenner) le 1 Mai 2018 à 11 :12 PDT

Aperçues l’an dernier sur les mannequins d’Emporio Armani, les doubles nattes inversées sont les préférées des sœurs Jenner, qui ont fièrement arboré cette coiffure dernièrement.

2. La tresse basse

Une publication partagée par Kim Kardashian West (@kimkardashian) le 17 Avril 2018 à 7 :40 PDT

Si même la reine de la couette haute, Ariana Grande, opte maintenant pour une coiffure basse, c’est que c’est officiellement hyper tendance.

Kim Kardashian l’a très bien compris, elle qui adopte le style avec une queue de cheval à la nuque complétée d'une tresse.

3. Les doubles tresses lousses sous une casquette gavroche

Une publication partagée par Marina Bastarache (@marinabastarache) le 17 Avril 2018 à 1 :58 PDT

Rien de plus simple que de se faire une tresse de chaque côté des oreilles quand il fait chaud. Pour éviter d’avoir l’air trop d'une fillette, il suffit d’enfiler une casquette gavroche, l’arme parfaite pour couvrir votre #badhairday.

4. La tresse sur le côté

Une publication partagée par Blake Lively (@blakelively) le 17 Oct. 2017 à 11 :16 PDT

La tresse sur le côté un peu ébouriffée est la coiffure de prédilection pour celles qui sont paresseuses et qui ne veulent pas refaire leurs cheveux dans la journée.

Cette coiffure est pratique, simple et efficace. Blake Lively en est d’ailleurs une grande fan!

5. La queue de cheval haute avec une tresse

Une publication partagée par Selena Gomez (@selenagomez) le 23 Avril 2018 à 6 :07 PDT

Pour récréer ce look, il suffit de commencer comme si l’on faisait une couette très haute et l’attacher. Ensuite, le mot d’ordre est simple : tresser.

Eh oui! C’est tout. Amenez-en des looks chics et élégants qui se font en moins de 5 minutes!

6. La tresse sous la couette

Une publication partagée par 😻 Hairstyles Adore 😻 (@hairstylesadore) le 1 Juil. 2017 à 12 :28 PDT

Super subtile, cette tresse peut transformer une simple queue de cheval en coiffure magnifique que tout le monde voudra copier.

Pour la réaliser, il faut se mettre la tête à l’envers et commencer à faire une tresse française jusqu’au milieu de la tête. Ensuite, c’est simple : un élastique, une queue de cheval et le tour est joué!

7. Le chignon double tresse

Une publication partagée par Refizz Beauty Makeup Exercise (@refizzweb) le 6 Mai 2018 à 11 :58 PDT

Pour un look plus chic et romantique, pourquoi ne pas finaliser nos deux tresses en un joli chignon? C’est la coiffure parfaite pour toutes les occasions!

