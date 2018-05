GIROUX,

Marie-Thérèse Carpentier



À l'hôpital St-François d'Assise, le 1er mai 2018, à l'âge de 86 ans et 10 mois, est décédée dame Marie-Thérèse Carpentier, épouse de feu M. Jean-Guy Giroux. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 9h à 10h50.et de là, au cimetière St-Grégoire de Montmorency. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Nathalie (Denis Larochelle) et Jacques (Anick Giguère); ses petits-enfants: Benoit Larochelle (Élizabeth Lachance) et Mélanie Larochelle (Patrick Lebel), Samuel Giroux (Bianca Deveau), Thomas et David Giroux; ses sœurs et ses beaux-frères: Dolorès (Henri Paradis), Carmen (feu Yvon Rousseau), Gisèle (Paul-André Blouin), Nicole (Marcel Tremblay) et Lisette (feu Jean-Guy Bouchard); de la famille Giroux: feu Marc-André (Ronalda Alain), feu Réjean (Lina Gaumond) et feu Henri-Paul (Andrée Latour) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son frère, son beau-frère et ses belles-sœurs: Léopold (Rita Morin) et Claude Giroux (Nicole Potvin). La famille tient à remercier sincèrement Samuel et Bianca pour tout le soutien, les soins et l'amour prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 av. Belvédère, bureau 201, Québec (Qc), G1S 3G3. Par téléphone au (418) 527-4294 / site internet : www.socitiealzheimerdequebec.com