LABONTÉ, Alphonse



À Rivière-du-Loup, le 15 avril 2018, au Centre hospitalier régional du Grand- Portage, est parti doucement à l'âge de 100 ans et 24 jours Alphonse Labonté, fils de feu Oméril Labonté et de feu Catherine Thibault. Il s'en est allé rejoindre son épouse, Rachel Brown et son fils, Jean-Pierre. Il laisse dans le deuil son autre fils, Denis Labonté et ses deux belles-filles: Ginette Côté et Suzette de Rome ainsi que ses petits-enfants: Geneviève, fille de feu Lise Genest (Vincent Brousseau), Gabriel, Pascal et Annie (Pierre-Philippe Brousseau Arsenault), ses neveux, nièces et de nombreuses amies et amis qui ont été présents tout au long des années. Dernier de la fratrie des Labonté, il laisse dans le deuil: feu Hector (Lucille Cimon), feu Émilienne (feu Alphonse Lyonnais), feu Alice (feu Magloire Gauvin), feu Omer (feu Yolande Turgeon), feu Henri (feu Jeanne Cimon), feu Simone (feu Roger Gratton), feu Élise (feu Joseph Simard), feu Émilia, feu Rita (feu Jean-Marie Guay) (feu Jean-Robert Lachance), feu Bernadette, feu Albert (feu Corinne Parent). Il laisse également dans la famille Brown: Jeannine (feu Albert Robitaille), feu Roger (feu Paulette Laberge), feu Yolande (feu Paul-André Grondin), feu Rolland (feu Anne-Marie Moore), feu Irène (feu Adrien Mainguy). La famille recevra les condoléances àde 11 h à 14 h etUn remerciement tout particulier au personnel de la Maison Reine-Antier, à Madame Irène et son équipe et au Centre hospitalier régional du Grand-Portage, au Dre Marie-Ève Tourangeau-Larivière, à l'équipe du 6e étage et de l'urgence pour leurs bons soins et leur humanité. Merci de tout cœur. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'autisme de Québec, 1055, boul. des Chutes, Québec (Québec) G1E 2E9. Des formulaires seront disponibles auprès de la résidence funéraire ainsi que dimanche, jour de la cérémonie. La direction des funérailles a été confiée à la