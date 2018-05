GRANT, Ginette



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Madame Ginette Grant, survenu le 5 mai 2018, au Centre Pallia-Vie de St Jérôme. Ginette était domiciliée à St Hippolyte. Elle laisse derrière elle sa fille Myriam (Phillipe McCrea), son fils Maxim, ses beaux-fils Gaston (Julie Chateauneuf), Carl (Nathalie Matel) et Rock (Mysa Payeur); ses frères et sœurs: Magella, Lawrence, Sylvie, Lynn (Nicolas Martin) et Jacynthe (Luc Farah-Lajoie). Elle laisse également ses nièces, Manon (Anthony Wise) et Josée, son neveu Carl et sa petite-nièce Sarah (Philippe Dubois). La famille vous accueillera, à laà compter de 12h,et sera suivie d'une réception dès 15 h 30. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de cancer (www.cancer.ca) ou à la Maison de soins palliatifs Pallia-Vie, 385, rue Lebeau, Saint-Jérôme, Québec J7Y 2M8 Tél : 450.431.0488 (www.pallaia-vie.ca) La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire