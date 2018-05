Brève réflexion sur les avantages et désavantages de la réforme du mode de scrutin

Je n'ai jamais été un chaud partisan de la réforme du mode de scrutin. Le mode de scrutin uninominal à un tour, avec lequel les Québécois étaient familiers, me semblait adapté à notre culture politique bipartite et qui obligeait les nouveaux partis à faire leurs preuves avant de s'imposer dans le système politique. Il correspondait, en un sens, à la psychologie politique québécoise – bien qu’on ne doive jamais oublier que la psychologie politique d’un peuple est aussi façonnée par ses institutions. Il nous a permis de vivre démocratiquement sous le signe de la stabilité politique sur une longue période. Il a su faire preuve d’innovation en intégrant le référendum pour trancher des questions si importantes qu’elles ne pouvaient se résoudre exclusivement dans les paramètres de la souveraineté du parlement.

Mais ce mode de scrutin peut-il tenir dans une société de plus en plus éclatée, qui ne parvient plus à se rassembler sous deux grands partis politiques, passant du pouvoir à l'opposition selon le principe de l'alternance? Je n'en suis plus certain. Dans une société aussi fragmentée politiquement que la nôtre, on est en droit de penser que la réforme du mode de scrutin est nécessaire, pour assurer que les grandes familles politiques qui composent notre société se retrouvent au moins minimalement au parlement. Sans quoi, de grands pans de la population risquent de se retrouver étrangers au système politique. J'insiste: ce n'était pas le cas hier, dans une société plus homogène, plus cohérente, où les grandes traditions politiques structuraient encore notre vie parlementaire. Mais c'est aujourd'hui notre réalité.

De ce point de vue, on peut accueillir positivement la proposition des partis d'opposition, qui s’engagent, pour peu que le gouvernement libéral soit battu aux prochaines élections, à réformer nos institutions démocratiques pour les convertir au moins partiellement au mode de scrutin proportionnel. Nul besoin d’y voir une solution miracle au problème de la participation démocratique: voyons-y seulement une forme de prise en compte assez pragmatique d’une nouvelle réalité politique lourde, qui nous oblige à redéfinir notre conception de la représentation politique de la nation québécoise. Mais on ne se fera pas trop d’illusions: si la CAQ parvient à obtenir un gouvernement majoritaire, il ne serait pas surprenant qu'elle se dérobe à sa promesse, comme le veut la tradition en la matière.

Cela dit, je suis de ceux qui croient qu'un tel changement de mode de scrutin risque d'enterrer pour longtemps la possibilité de l’indépendance, qui exigeait un exécutif fort, rendu possible par le mode de scrutin actuel, uninominal à un tour. Le scénario historiquement balisé, qui voyait un parti souverainiste remporter un gouvernement majoritaire, puis se lancer en référendum dans son premier mandat, ne tient plus. Il relève de la politique-fiction, manifestement. Mais il semble que nous entrons dans une nouvelle époque politique, et qu’il faudra repenser complètement l’action politique nationaliste dans le jeu électoral. Les nationalistes sauront-ils éviter le piège de la division radicale? Si on se fie à ce qui se passe à Ottawa en ce moment, ce n’est pas certain.

J’ajoute une dernière chose: il sera intéressant de voir finalement quelles seront les conditions d’entrée au parlement, pour les petits partis – ou plus simplement, pour les nouveaux partis. Quel pourcentage devront-ils obtenir pour obtenir des députés? C’est une question centrale. C’est le bon côté de la proportionnelle: si elle fragmente exagérément l’opinion, elle favorise aussi le renouvellement de l’offre politique et permet à des mouvements plus petits, mais qui répondent à des préférences populaires significatives, de se faire entendre. Dans une société politiquement congelée, une telle réforme pourrait faire entendre des sensibilités pour l’instant étouffées. Reste à savoir lesquelles.