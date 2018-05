Cadillac éliminera sa voiture la plus vendue

Cadillac a confirmé qu’elle cessera la production de l’ATS berline à la fin de l’année 2018.

À lire aussi: Cadillac a maintenant un modèle qui se conduit tout seul... ou presque

Les rumeurs à cet effet étaient nombreuses, mais enfin un porte-parole de la marque américaine a confirmé la nouvelle à Carbuzz. Il a justifié cette décision d’affaires par les coûts élevés liés à l’aménagement de l’usine d’assemblage en prévision de la prochaine génération de berlines Cadillac. C’est un dossier à suivre.

Cadillac ATS Cadillac

Cette nouvelle n’étonne guère. Les berlines perdent du terrain au profit des véhicules utilitaires sport (VUS). Consciente de cette tendance, Ford a d’ailleurs annoncé, en avril dernier, qu’elle éliminerait toutes les voitures de son catalogue à l’exception de la Mustang.

Ce qui surprend, par contre, c’est que ce soit l’ATS qui passe à la trappe en premier. En effet, au Canada, bien qu’elle ne cartonne pas plus qu’il ne le faille, elle demeure la voiture la plus vendue de la marque. Au cours des dernières années, il s’en est toujours vendu entre 2164 et 3714 unités. En ce qui concerne les CTS, XTS et CT6, Cadillac a réussi à en écouler à peine quelques centaines d’exemplaires de chaque modèle.

Cadillac ATS Cadillac

Si la l’ATS berline tire à sa fin, on ne peut en dire autant de la version coupée. Pour le moment, il est prévu qu’elle continue de figurer au catalogue de Cadillac.

Offerte à partir de 43 445 $, l’ATS Coupé est livrable avec l’un ou l’autre des moteurs suivants : quatre cylindres de 2,0 L turbocompressé (272 chevaux-vapeur) et V6 de 3,6 L (335 chevaux-vapeur). Quant à l’ATS-V, elle est animée par le V6 3,6 L biturbo qui génère 464 chevaux-vapeur.