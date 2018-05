Covergirl lance une gamme de fonds de teint beaucoup plus inclusive

Qu’on se le dise, trouver la bonne teinte de fond de teint n’a jamais été de tout repos. Après la gamme de maquillage de Rihanna, Fenty Beauty, qui souligne la diversité, Covergirl emboîte le pas avec un éventail de 40 fonds de teint, disponibles en pharmacie à petits prix.

À l’ère où les marques tentent d’être plus inclusives, Covergirl prouve qu’il est possible d’offrir des produits abordables pour toutes les carnations.

Le fond de teint Trublend Matte Made verra ainsi sa sélection de couleurs s’agrandir, alors que 26 teintes s’ajouteront à la famille de ce produit déjà bien établi.

La marque assure que ses 40 fonds de teint s’harmoniseront à 99% des teintes de peau de la population.

La compagnie a également pris en considération les commentaires des clients dans la création de sa formule, qui est plus confortable et légère. Le produit tiendrait également plus longtemps, soit jusqu’à 12 heures.

Les couleurs seront divisées en quatre catégories de carnation : pâle, moyen, moyen-foncé et foncé.

Celles qui souhaitent se procurer le produit sur-le-champ, il faudra hélas prendre votre mal en patience, puisque les fonds de teint ne trouveront domicile sur les tablettes qu’en juin.

