Daniel Hannan : un politicien qui défend nos libertés

Bien connu auprès des Britanniques en tant que membre du Parlement européen depuis presque 20 ans, Daniel Hannan est peu connu au Québec.

Daniel Hannan est un ardent défenseur d’un environnement économique et social plus favorable aux libertés individuelles. Avec son franc-parler et son talent unique de vulgarisateur, M. Hannan est aussi journaliste et auteur de neuf livres, dont les fameux Inventing Freedom: How the English-Speaking Peoples Made the Modern World et Why vote Leave. Ces deux livres, considérés comme best-sellers par le New York Times et le Sunday Times, respectivement, lui ont permis de répandre ses idées et idéaux à travers le monde.

J’ai eu le privilège dans le cadre de mon travail d’accueillir Daniel Hannan à Montréal. C’est un homme d’une grande intelligence et qui demeure humble malgré une carrière qui l’a mené au sommet de son art.

M. Hannan fait activement la promotion du libre-échange. C’est d’ailleurs ses positions en faveur du Brexit qui ont suscité le plus d’interrogations à son endroit ces derniers temps. Plusieurs gens se demandent comment un politicien peut être en faveur du libre-échange et en même temps vouloir quitter le marché unique européen, qui semble si favorable aux affaires?

Pour Hannan, la réponse est simple : son pays va bénéficier d’une plus grande marge de manœuvre pour négocier des accords de libre-échange avec des marchés comme la Chine, l’Inde, le Canada et les États-Unis, tout comme avec les pays membres de l’Union européenne qui voudront continuer à échanger avec la Grande-Bretagne en signant des traités mutuellement avantageux.

Bien entendu, le Brexit ne fut pas son seul cheval de bataille durant sa carrière politique qui s’achève (M. Hannan, en appuyant la sortie de l'Union européenne, a en effet voté pour l'abolition de son poste!). Il a milité entre autres pour la réduction des impôts, un cadre légal plus favorable aux affaires, une plus grande autonomie des gouvernements locaux et contre les interventions militaires interminables, comme celles en Iraq et en Afghanistan.

Avec la montée du populisme, M. Hannan nous rappelle en quoi le libéralisme classique favorise la croissance économique, la tolérance et le respect. Il nous rappelle avec justesse dans cette vidéo (en anglais) que le libre-échange favorise la croissance de la richesse et du niveau de vie pour tout le monde, et particulièrement pour les plus pauvres.

Bien que la plupart de nos élus soient dévoués à leur travail, des politiciens authentiques comme M. Hannan demeurent une source d’inspiration.