De la bière de séries

Alors qu’on s’approche dangereusement de la finale de la Coupe Stanley, c’est le temps de faire des emplettes pour planifier ses soirées entre amis. Bien que tout soit techniquement possible, la clé demeure de déguster des bières à bas taux d’alcool pour profiter d’un match à son maximum. C’est pourquoi toutes les bières suggérées dans notre plan de match des séries titrent à moins de 5 % d’alcool :

Le nez : Céréalière et à peine fruitée

En bouche : Sèche et désaltérante

Pourquoi c’est bon : On commence avec de la grande buvabilité, des malts bien francs et un houblon qui n’a pas peur d’aller dans les coins. Une pinte de bonheur dont on ne peut se lasser.