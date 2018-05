Déjà d'énormes trous dans la chaussée du pont Pierre-Laporte

« C’est un phénomène de pelade et non des nids-de-poule. Les couches d’asphalte se séparent les unes des autres », indique Guillaume St-Pierre, porte-parole du MTQ.

Des travaux de correction seront effectués d’ici le 15 juillet. L’asphalte abîmé sera retiré, un produit d’adhérence sera ajouté et de l’asphalte neuf sera remis. Certaines sections plus touchées seront complètement refaites d’ici l’automne.

« C’est très dangereux. On voit les trous à la dernière minute. On n’a pas le temps de les éviter à cause des autres véhicules à côté, donc on passe dedans et ça cogne fort », indique François St-Pierre.