Des cadeaux pour maman

Afin de souligner la fête des Mères, vous pourriez offrir à une adepte d’activités de plein air un présent bien spécial. Pour vous aider à faire une sélection, voici quelques recommandations qui ne manqueront pas de plaire à l’être aimé.

Confort

Plusieurs personnes n’aiment pas briser leurs habitudes. Avec le sac de couchage double 5899 de North 49, les couples pourront dormir ensemble, comme à la maison. Ce qui est aussi fort apprécié de ce modèle, qui peut être reconfiguré en deux sacs de couchage individuels, c’est son isolation Hollowsoft 6 lb et sa pochette intérieure de rangement.

Chapeau

Le Misty Mountain Bosun avec filet antimoustique empêchera les bibittes volantes d’importuner votre maman lors de ses sorties en nature. Même les trous de ventilation sont recouverts de mèche métallique. Le 5108 est fabriqué avec un canevas de coton épais. Son système d’ajustement unique garde le chapeau bien en place et la mentonnière est ajustable.

À l’abri

La dernière chose qu’une personne souhaite lorsqu’elle arrive à destination, c’est que ses effets personnels soient détrempés. Grâce aux sacs de transport imperméables Hydra 1235, 1237 ou 1239, maman n’aura pas ce genre de problème. Les trois modèles de tailles différentes sont fabriqués avec du tissu laminé de PVC résistant et durable. Ils ont plusieurs sangles pour les trimballer.

Protection

Bien qu’il existe des insectifuges efficaces comme le Watkins, Le Great Outdoor, etc., certaines dames sont parfois incommodées par les insectes volants. Elles apprécieront alors recevoir un manteau moustiquaire avec fermeture Éclair Bushlite 3085. Le filet en mèche est fabriqué de polyester. Il est doté d’un élastique à la taille et aux poignets, et les coudes sont renforcés.

Intimité

Lorsque les dames doivent aller aux toilettes ou changer de vêtements à l’extérieur, ce n’est pas toujours évident. Toutefois, grâce au Insta Privy 1829 de North 49, qui s’installe et se replie en quelques secondes sans aucun assemblage, elles pourront procéder à l’abri des regards, que ce soit en camping, sur un bateau de type ponton, etc.

Au chaud

Les passionnées de plein air seront heureuses de pouvoir compter sur les trois couches de tissu Polytek imperméables (qui respirent) pour les tenir bien au sec et au chaud. Le manteau Microdry de Misty Mountain est disponible en trois couleurs, soit le bleu, le royal ou le magenta. Des cordes élastiques vous permettent de l’ajuster à votre guise et il a même un rabat avec boutons pressoirs.

Bien au sec

Pour aider maman à affronter les diverses conditions météo, offrez-lui un imperméable Aurora de Wetskin 6324. Ses coutures scellées assurent une protection complète contre la pluie. L’intérieur en nylon léger, avec mèche, de cet ensemble cintré, est confortable. Le capuchon peut être roulé dans le col du manteau. Il y a également des bandes réfléchissantes.

À la pêche

Il est important que votre mère soit aussi bien équipée que les autres adeptes qui l’accompagnent. Le Lady Spin Combo de Zebco, de couleur rose, est un ensemble balancé pour le lancer léger avec un moulinet de la série 33 et une canne de six pieds en deux sections. Un fil rose de huit livres de résistance lui permettra de taquiner les poissons au lancer ou à la traîne.

Fort attrayants

La firme canadienne LiveTarget a obtenu plusieurs prix internationaux pour ses offrandes et surtout pour le réalisme de leur robe. Votre maman serait certainement ravie d’obtenir la nouvelle gamme de poissons-nageurs flamboyants imitant l’éperlan arc-en-ciel pour déjouer les touladis, les truites, les ouananiches, les dorés, etc. Ils sont disponibles en quatre formats et en cinq couleurs attirantes.

Déjà 10 ans !

Eh que le temps passe vite !

Il y a 10 ans jour pour jour, Le Journal publiait ma toute première chronique.

Depuis, vous et moi avons eu d’innombrables rendez-vous où nous avons pu partager notre amour inconditionnel de la chasse et de la pêche.

C’est toujours un honneur et un privilège pour moi de vous présenter dans nos éditions du mercredi et du samedi des trucs, des astuces, des techniques, des destinations ou des nouveautés. Bref, tout ce qui nous fait vibrer, grands passionnés d’activités de prélèvement que nous sommes.

Partout où je passe, dans les salons ou les événements de chasse et pêche, de même que sur les réseaux sociaux, vous êtes toujours aussi nombreux à me parler de vos belles aventures. Continuons à les partager ensemble ! N’est-ce pas un des beaux côtés de la vie ?