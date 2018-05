Des fonds publics pour aider «La Presse»

Il reste encore plusieurs zones d'ombre à éclaircir au lendemain de l'annonce-choc de «La Presse» qui se convertira en organisme sans but lucratif. Est-ce que l'argent du gouvernement sera suffisant pour sauver le quotidien?

Ottawa travaille à mettre en place son nouveau programme pour aider les médias d'information. C'est justement pour y accéder que «La Presse» s'est transformée.

«Nous, on s'est assurés que la structure qu'on mettait en place respectait, si vous voulez, la ligne directrice que le gouvernement a tracée pour éventuellement donner de l'aide aux médias», a expliqué le président de «La Presse», Pierre-Elliott Levasseur.

La structure de l'organisme sans but lucratif comporte son lot d'avantages fiscaux. «C'est sûr et certain qu'on niveau des OSBL, ils ne paient pas d'impôts. Donc, c'est l'avantage principal d'utiliser un OSBL», a mentionné Sylvain Thibeault, avocat-fiscaliste chez BDO, à TVA Nouvelles.

«La Presse» sans but lucratif pourra également accéder plus facilement à l'argent des contribuables. Toutefois, ce modèle d'affaires devient dépendant de la générosité des gouvernements, estime ce docteur en économie.

«Je veux dire, sous des gouvernements, bien, il y a moins d'argent, puis sous d'autres, il y en a plus, puis il y a cette vague et c'est très difficile comme entreprise de planifier», a affirmé Francis Gosselin, président de FG8 conseils.

En plus des recettes publicitaires, le quotidien veut diversifier ses sources de revenus en ajoutant les fonds publics et les dons privés.

Si «La Presse» devient éventuellement un organisme de bienfaisance, ses donateurs seront admissibles à un crédit d'impôt.

Les partis d'opposition à l'Assemblée nationale se sont dits favorables, mercredi, à une aide financière aux médias à condition qu'elle soit équitable.