Dubuc Motors veut lever 6 millions $US et entrer en Bourse

Le constructeur de véhicule électrique Dubuc Motors de Québec veut entrer en Bourse. L’entreprise espère lever 6 millions $US dans une séance de prévente d’actions.

L’entreprise annonce le lancement d’une nouvelle ronde de financement de 6 millions $US. Dubuc Motors émettra trois millions de nouvelles actions au prix unitaire de 2 $US chacune.

«Nous évoluons dans un marché de niche de 400 millions $ qui est en pleine croissance. C’est très excitant», a indiqué le cofondateur de Dubuc Motors, Mike Kakogiannakis.

Dubuc Motors a décidé de reporter à l’an prochain la production de son premier véhicule électrique.

L’entreprise dit avoir reçu le feu vert de la Security Exchange Commission (SEC) pour lever du financement aux États-Unis. L’objectif est de recueillir entre 15 et 25 millions $US.

Dubuc Motos prévoit faire son entrée sur le marché boursier américain au cours des prochains mois.

Par l’entremise de la plateforme de sociofinancement américiane StartEngine, Dubuc Motors a déjà recueilli 7 millions $US.

Si tout se déroule comme prévu, Dubuc Motors prévoit entrer en production en 2019.

L’entreprise se dotera d’une chaîne de montage humaine, sans robots. Près de 100 postes devraient voir le jour dans une usine de 200 000 pieds carrés qui sera située dans la région de Québec. Le parc industriel de Saint-Augustin-de-Desmaures aurait été ciblé par l’entreprise.

Produit de niche

Dubuc Motors vise à séduire les fanatiques et mordus de voitures de sport. Sa production annuelle pourrait atteindre les 1000 unités.

Le modèle Tomahawk qui sera lancé en 2019 sur le marché par Dubuc Motors sera de type coupé sport 2+2 (4 places) à quatre roues motrices.

L’entreprise compte en ce moment deux prototypes de son modèle Tomahawk qu’elle présente aux investisseurs.

La voiture sport entièrement électrique fait de carbone et d’aluminium vise une autonomie maximale d’environ 600 kilomètres.

Dubuc Motors promet une accélération de 0 à 100 kilomètres à l’heure en trois secondes.

Le prix de base du modèle Tomahawk a été fixé entre 161 000 $CAN et 257 000 $CAN.

Dubuc Motors dit avoir reçu jusqu’à présent plusieurs commandes fermes pour son nouveau modèle Tomahawk.

Il est possible de devenir actionnaire de Dubuc Motors. L’entreprise vend des actions (2 $US) sur son site Web.