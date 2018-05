MILHOMME, Monique



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 2 mai 2018, à l'âge de 66 ans, est décédée madame Monique Milhomme, conjointe de monsieur Robert Demers, fille de feu dame Jeannine Marcotte et de feu monsieur Paul-Émile Milhomme. Elle demeurait à Québec. Partie rejoindre son fils Michel. Elle est décédée paisiblement auprès de son conjoint Robert qui l'a accompagné jusqu'au dernier moment.La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence du corps, au :le vendredi 11 mai 2018, de 19h à 21h30,, de 9h à 11h.La mise en terre suivra au cimetière St-Charles avec la famille. Elle laisse dans le deuil son conjoint Robert Demers, son demi-frère Denis Marcotte (Pierrette Couture); ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Demers: Suzanne (feu Gilles Couture), feu Lise (feu Jean-Claude Parent), Carmelle (Denis Langlois), Laurent (Johanne Labrecque), feu France; ainsi que de nombreux cousins, cousines, neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le Dr François Piuze, le personnel de l'unité des soins palliatifs (3e étage) du Jeffery-Hale pour les bons soins prodigués; ainsi qu'aux intervenants du C.L.S.C. Orléans et tous ceux qui ont apporté leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles sur place.