Filip Peliwo éliminé en Corée du Sud

Le Canadien Filip Peliwo a subi une défaite de 4-6, 6-3 et 6-1 aux mains de l’Américain Mackenzie McDonald, mercredi, dans un match de deuxième tour au tournoi Challenger de Gimcheon, en Corée du Sud.

Le sixième favori de la compétition et 114e joueur au monde a eu besoin de 1 h 33 min pour vaincre le représentant de l’unifolié. Détenteur du 192e rang de l’ATP, Peliwo a commis six doubles fautes, comparativement à une seule pour son vis-à-vis. McDonald en a profité pour réaliser six bris en neuf occasions et a dominé 86-65 au chapitre des points gagnés.

Précédemment, le Britanno-Colombien avait disposé du Chinois Di Wu 6-4 et 6-1 en ronde initiale.