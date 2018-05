Hilary Caldwell à la retraite

La nageuse canadienne Hilary Caldwell a annoncé mercredi sa retraite de la compétition à l’âge de 27 ans.

Caldwell est la médaillée de bronze de l’épreuve du 200 mètres dos des Jeux olympiques de Rio. Elle avait également grimpé sur la troisième marche du podium lors de cette même course aux Championnats du monde 2013. Malgré ses accomplissements, elle souhaite maintenant passer plus de temps avec ses proches.

«Je suis assez excitée, je n’ai pas eu de vacances d’été depuis environ 13 ans. J’ai beaucoup d’amis à qui je dois des visites», a-t-elle mentionné dans un communiqué de Natation Canada.

D’ailleurs, la Britanno-Colombienne avait déjà décidé que les Jeux du Commonwealth de Gold Coast tenus en avril dernier constitueraient son chant du cygne.

«Je suis sortie de la piscine et quelqu’un m’a serré dans ses bras, a dit celle ayant fini en cinquième place au 200 m dos. Je suis devenue plus émotive que je l’aurais cru. [...] Je suis bien avec ça, mais ça fait bizarre. Ç’a été toute ma vie pendant 20 ans et c’est terminé. C’est un gros changement, mais ça en est un bon.»

Au cours de sa carrière, Caldwell a aussi remporté l’or au 200 m dos lors des Jeux panaméricains 2015 à Toronto et le bronze aux Jeux du Commonwealth 2015 à Glasgow, en Écosse. Elle a aussi fait partie du relais 4 x 100 m QN médaillé d’argent aux Championnats du monde FINA 2016.