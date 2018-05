Hurricanes : Rod Brind’Amour a confiance de faire changer le vent de bord

Le nouvel entraîneur-chef des Hurricanes de la Caroline, Rod Brind’Amour, estime que son équipe a une chance en or de grimper les échelons dès l’an prochain et se dit prêt à tout faire pour aider sa troupe à atteindre les séries éliminatoires.

Avec la présence d’un nouveau pilote et l’obtention du deuxième choix au prochain repêchage, il y a un vent de renouveau chez les «Ouragans», exclus des matchs d’après-saison depuis 2009. Le tout combiné aux performances de Sebastian Aho, Teuvo Teravainen et Noah Hanifin, entre autres, est de bon augure pour une organisation ayant vécu de nombreux bouleversements durant les derniers mois.

«Nous avons d’excellents éléments dans ce vestiaire. Nous le savons et tout le monde sait cela, mais il nous faut davantage de chaque joueur, a commenté Brind’Amour, mercredi, lors de la conférence de presse soulignant son arrivée à la barre de l’équipe. Il y a eu de gros changements et les résultats devront suivre.»

«La culture de cette organisation ne sera plus la même, car on va la modifier, a ajouté le propriétaire majoritaire Tom Dundon, qui a acquis les Hurricanes au début de l’année. Je sais que je peux le faire et je sais que Rod est capable de la même chose, parce qu’il a déjà réussi cela.»

Bonne chimie

Ayant disputé 1484 matchs du calendrier régulier et 159 autres des séries durant sa carrière, Brind’Amour est en mesure de comprendre les préoccupations des joueurs. Il croit que la communication entre lui et ses ouailles sera au plus haut niveau.

«Je pense que ma relation avec la plupart des gars est excellente, a précisé celui qui a assumé le rôle d’instructeur-adjoint des Hurricanes pendant les sept dernières campagnes. Si ce n’est pas le cas, je m’en chargerai. [...] Ils doivent savoir que vous vous souciez d’eux. On est tous ensemble dans cette aventure.»

«C’est une occasion immense, un défi important, mais j’ai réellement confiance que je réussirai. Je crois que nous accomplirons de grandes choses», a-t-il continué.