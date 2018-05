Kristen Stewart porte la queue-de-rat à Cannes et ça ne fait vraiment pas l’unanimité

Aussi loin que l’on se souvienne, la queue-de-rat a toujours été un faux pas capillaire. Kristen Stewart en a surpris plus d’un en dépoussiérant cette coiffure oubliée en foulant le tapis rouge du Festival de Cannes.

Dave Bedrosian/Future Image/WENN.com

L'actrice a littéralement volé le «show», puisque les internautes se sont enflammés lorsqu'ils ont aperçu sa petite mèche tressée à la nuque, qui est en fait une queue-de-rat.

Une publication partagée par C O L L I N S 🌟 S T E W A R T (@collins.stewartt) le 9 Mai 2018 à 10 :09 PDT

Si sa coiffure ne fait pas l’unanimité, il faut quand même souligner ses looks impeccables jusqu’à présent. Une chose est sûre, elle ne manque pas de style!

Ce n’est pas la première fois que l’actrice ose côté cheveux, elle qui avait rocké le coco rasé il y a un peu plus d'un an. La queue-de-rat par contre, on ne s’y en attendait vraiment pas.

Sondage Et vous, que pensez-vous de la queue-de-rat de Kristen Stewart ? Je trouve ça joli, c'est original! Euh... C'est sérieux tout ça ? Partagez votre résultat sur Facebook

