Kylie Cosmetics se fait pirater et tout le monde capote

Kylie Jenner a annoncé via Instagram que sa compagnie Kylie Cosmetics avait été piratée. Pas de panique, puisqu’en allant faire un tour sur sa page, on se rend bien vite compte que Kylie a effectivement été piratée...mais par sa maman.

La mère de la plus célèbre famille au monde a en effet pris possession du compte de Kylie Cosmetics ou devrait-on maintenant dire Kris Cosmetics, pour annoncer sa collaboration avec la collection. Gros coup de pub!

Khloe, Kourtney et Kim ont toutes déjà collaboré avec la marque auparavant, mais aucune d’entre elles n’avait encore hacké le compte Instagram de la star, suivi par plus de 16 millions d’abonnés.

La gamme comptera 8 minis rouges à lèvres Momager, un highlighter, une palette d’ombres à paupières aux tons mats et nacrés, un gloss et un rouge à lèvres.

Les fans finis de l’émission seront heureux d’apprendre que certains produits sont nommés en l’honneur des expressions célèbres de Kris, comme You are doing amazing sweetie et Give me a kiss.

Pour les intéressées, vous n’aurez pas à attendre trop longtemps, puisque la collection sortira officiellement pour la fête des Mères, soit le dimanche 13 mai. Non, rien n’a été laissé au hasard.

Disons que Kylie a mis la barre haute pour ses sœurs, qui devront se surpasser pour leur cadeau de la fête des mamans.

