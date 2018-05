La ministre Charlebois invite Hydropothicaire «à réfléchir»

La ministre déléguée à la Santé publique, Lucie Charlebois, invite les producteurs de pot comme Hydropothicaire à y penser deux fois avant de commanditer des événements comme un tournoi de golf-bénéfice.

«J’invite ce producteur-là à réfléchir à ce qu’il est en train de faire. [...] Je les invite à repenser à leur commandite», a déclaré Mme Charlebois, après avoir pris connaissance de la visibilité dont bénéficiera un producteur cannabis médical de Gatineau en échange d’un don de 15 000 $ versé à la Fondation Santé de Papineau dans le cadre de son tournoi de golf annuel.

Le Journal rapportait mercredi que le logo de l’entreprise est déjà bien en vue, à titre de partenaire officiel, dans le matériel promotionnel de l’événement prévu le 1er juin prochain.

Selon la ministre déléguée à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie, il s’agit d’une forme de publicité qui mérite d’être interdite comme c’est déjà le cas pour l’industrie du tabac.

Une fois le projet de loi 157 sur l’encadrement du cannabis adopté, il n’y aura d'ailleurs plus de zone grise.

Une position unanime

«L’intention du législateur est d’interdire toute forme de publicité, de promotion, a-t-elle rappelé. Et savez-vous quoi? Ce n’est pas juste le gouvernement: toutes les formations politiques sont d’accord avec cette position. [...] Alors plus vite on va adopter le projet de loi 157, moins de chance on aura de voir ces affaires-là.»

L’article 44 du projet de loi 157 prévoit notamment l’interdiction de «toute commandite directe ou indirecte associée de quelque manière que ce soit à [...] un producteur de cannabis».

La pièce législative stipule également qu’il sera «interdit d’associer à un événement sportif, culturel ou social, [...] un nom, un logo, un signe distinctif, un dessin, une image ou un slogan associé au cannabis, à une marque de cannabis, à la Société (québécoise du cannabis) ou à un producteur».

Des amendes de 5000 $ à 500 000 $, doublées en cas de récidive, sont prévues pour les contrevenants.

En revanche, il est aussi précisé que l’article 44 «n’a pas pour objet d’empêcher les dons provenant de l’industrie du cannabis, dans la mesure où ces dons sont faits sans aucune association promotionnelle».