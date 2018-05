La Presse et Radio-Canada

Ce matin, j’ai sursauté en lisant La Presse.

André Desmarais déclarait sans sourciller, au sujet d’une éventuelle aide du fédéral à la presse écrite : « D’autre part, je ne sais pas combien le fédéral verse, mais on me dit que le budget de Radio-Canada/CBC est de l’ordre de 1 milliard ».

Hahahaha, engagez tout de suite cet homme (dont Yves Boisvert vante le sens de l’humour ce matin) pour le prochain Grand Montréal Comédie Fest ! Il est trop marrant !

Monsieur Desmarais, un des hommes les plus riches au Canada, propriétaire d’une entreprise de presse, un fédéraliste convaincu, veut nous faire croire qu’il ne sait pas quel est le budget de fonctionnement de ... RADIO-Canada/CBC ?

Seriously ?, comme on dit à Sagard.

« On me dit que... », comme si c’était une information privilégiée que lui rapportent ses sources bien informées, des taupes cachées dans la grande tour !

Comme si le milliardaire n’était pas capable de lire un rapport financier à la ligne : « financement public ». http://www.cbc.radio-canada.ca/fr/rendre-des-comptes-aux-canadiens/rapports/rapports-financiers/

C’est d’autant plus étrange que les chiffres de Radio-Canada sont archiconnus, tout à fait publics, ... alors que les chiffres de La Presse + eux sont archi-cachés. Personne ne peut savoir combien La Presse a perdu, perd ou perdra. C’est une des principales plaintes des actionnaires de Power, ce manque de transparence face à la filiale qui publie La Presse.

Pour revenir à Radio-Canada, si Monsieur Desmarais s’était donné la peine de lire son propre journal lors de l’arrivée au pouvoir des Libéraux, il saurait ce que tout le monde sait : Justin Trudeau a donné 675 millions de dollars sur 5 ans pour « moderniser et revitaliser » Radio-Canada à l'ère du virage numérique en plus du budget annuel d’1,1 milliard.

C’est d’autant plus bizarre que Monsieur Desmarais ne connaisse pas les chiffres de Radio-Canada que ses propres employés y sont si souvent invités, certains plusieurs fois par jour.

On les entend chaque semaine, à l’émission d’Alain Gravel, à la radio.

Chaque semaine aussi, pour parler de politique avec Anne-Marie Dussault, à la télé.

Sans compter les multiples collaborations à Plus on est de fou plus on lit, le midi avec Michel C. Auger ou dans l’émission du retour avec Annie Desrochers.

Une question ici : quand La Presse sera un organisme « sans but lucratif », ses journalistes seront-ils aussi présents à Radio-Canada ? Parce que cette présence-là semble, en tout cas, très « lucrative ».