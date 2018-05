Le gâchis numérique de La Presse

« Mais comment vont-ils arriver à rentrer dans leurs frais et à faire de l’argent en donnant ainsi leur produit jour après jour ? Je ne comprends pas leur modèle d’affaires, ça ne tient pas debout... »

Hier, les directeurs de La Presse ont tenté de faire passer l’annonce que leur quotidien deviendra un organisme sans but lucratif comme une bonne nouvelle.

Résultat : quand la vente des tablettes a piqué du nez et quand la publicité numérique a quitté La Presse + pour aller prier à l’autel de Google et de Facebook, beaucoup plus efficaces pour rejoindre des clientèles hyper ciblées, le quotidien a frappé un iceberg de plein fouet.