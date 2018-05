Le maire de Mille-Isles accusé de gestes de nature sexuelle

MILLE-ISLES | Le maire de Mille-Isles, dans les Laurentides, fait face à des accusations criminelles pour des gestes de nature sexuelle qu’il aurait commis «il y a plus de 25 ans».

Dans une lettre publiée sur le site web de la municipalité située près de Saint-Sauveur, le maire Michel Boyer a indiqué qu’il s’agirait de «la seule et unique déclaration publique» qu’il ferait «dans les circonstances».

Cependant, M. Boyer n’élabore aucunement sur les gestes qui lui sont reprochés, se contentant d’écrire qu’un «acte d’accusation m’a été remis me reprochant de graves accusations à caractère sexuel pour des gestes qui seraient survenus il y a plus de 25 ans».

Dans une décision unanime lors du dernier conseil municipal, les élus ont convenu qu’il n’était pas «opportun» d’exiger la démission du maire, considérant notamment que le crime qui lui est reproché ne s’est pas déroulé dans le cadre de ses fonctions.

«Il a décidé à l’unanimité que la mise en accusation ne signifie pas la condamnation et qu’il est de l’intérêt collectif que je continue d’exercer mes fonctions. Je les remercie non seulement de la confiance qu’ils me démontrent, mais également de celle qu’ils ont à l’égard de la présomption d’innocence du système de justice, partie intégrante de notre société de droit», a écrit Michel Boyer dans sa lettre.

Le maire a jouté qu’advenant que «ma conjointe et mes enfants requièrent ma présence et mes énergies en lien avec le choc que nous crée la mise en accusation, il n’est pas exclu que je remette ma démission».

Michel Boyer occupe les fonctions de maire de la ville de Mille-Isles depuis 2013.