Le tour du monde de Ryan Searle

Ryan Searle a lancé dans les filiales des Cubs de Chicago, mais aussi au Japon, à Taïwan, en Corée du Sud, en Coupe du monde au Panama, ainsi que dans les ligues d’élite d’Italie, du Venezuela et de son Australie natale. C’est maintenant à Québec qu’il pose ses valises et qu’il découvre avec bonheur son nouveau milieu de travail.

À 6 pi et 250 lb, le sympathique artilleur originaire de Brisbane ne passe pas inaperçu au camp d’entraînement des Capitales. Et tout indique que le pince-sans-rire d’une bonne humeur contagieuse ne vivra pas trop d’embûches dans son intégration québécoise.

Déjà, lorsqu’un amateur lui a demandé d’autographier ses cartes après la séance d’entraînement au Stade Canac, Searle lui a lancé « ce n’est pas moi », avant d’éclater de rire et de signer gentiment.

Quand les journalistes lui ont demandé à quel style de lanceur il fallait s’attendre, il en a remis en répondant : « Je suis droitier. Mon style ? Lancer des prises ! »

Esprit de famille

Outre ces quelques blagues d’introduction, Searle a discuté longuement de son parcours et de ses premières impressions avec les Capitales, lui qui tente toujours de se remettre de ses 33 heures de vol réparties en quatre escales.

« J’ai joué avec Max Tissenbaum à Brisbane. J’ai aussi joué avec James McOwen en Australie. J’ai été chambreur avec le cousin de Kalian Sams dans l’organisation des Cubs. Ils m’ont tous dit : “Va à Québec, tu vas vivre les plus beaux moments de ta vie” », a-t-il raconté.

« La minute où j’ai mis les pieds ici, je me suis senti dans un environnement familial. Scal [Patrick Scalabrini] et le personnel d’entraîneurs aiment ce genre de milieu de travail. Ils veulent qu’on se sente confortable et qu’on se concentre sur notre boulot. C’est l’un des endroits les plus agréables, positif et relaxe que j’ai eu la chance d’expérimenter dans ma carrière », a-t-il poursuivi.

La retraite pour plus tard

Le lanceur de 28 ans montre la feuille de route d’un vétéran de très longue date, lui qui a évolué à sept échelons différents dans le baseball professionnel, incluant un bref séjour au niveau AAA, en 2012.

À ses trois dernières années dans la Ligue d’Australie, il a été converti en releveur, mais reprendra avec les Capitales le rôle de partant qu’il a occupé durant toute sa carrière.

« Mon équipe à Brisbane n’avait pas de closer, donc je me suis dit que je pouvais dépanner temporairement. Ça a marché parce que dès que je suis devenu releveur, on a remporté trois championnats de suite. Ça a dû aider un peu ! Mais j’ai toujours été partant », a-t-il tranché.

Malgré les succès de l’équipe de sa ville, Searle a songé à tout arrêter après la saison dernière. Il a même occupé un emploi de bureau dans le domaine du transport, mais la piqûre du baseball est vite revenue.

« Je sentais que j’avais encore beaucoup à donner à mon sport. J’ai commencé à entraîner des jeunes et ça a ranimé ma passion. Si j’ai l’occasion de rencontrer des jeunes ici et de les coacher, j’aimerais beaucoup ! », a-t-il laissé entendre.

Maintenant que Québec est l’arrêt de choix dans son tour du monde du baseball, il entend profiter de l’expérience au maximum.

« J’aime les gens et j’aime vivre dans des cultures différentes, essayer de la nouvelle bouffe et apprendre de nouveaux langages. En ce moment, je demeure à Stoneham et c’est merveilleux quand tu te réveilles le matin et que tu vois la montagne encore enneigée.

« Je suis heureux d’être ici et je veux jouer le plus longtemps possible, peu importe où la vie me conduira. »

Des invités qui font bien au camp Photo Jean-François Desgagnés Patrick Scalabrini n’est pas du type à s’extasier après une autre journée au camp d’entraînement, mais il a apprécié ce qu’il a vu des premiers lancers de Christopher Sauvé et Marc-Antoine Bérubé.