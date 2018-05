Le vin de la semaine

Atlantis 2017, Argyros, Iles de la mer Égée, Grèce

Prix : 18,35 $

Code SAQ : 11097477

Alcool : 13 %

Sucre : 5,7 g/l

Note : ★★ 1/2

Avec le beau temps qui s’installe enfin, rien de mieux que ce blanc grec en voie de devenir un classique ! Plus riche que par le passé, il n’en demeure pas moins un redoutable étanche-soif. Un assemblage dominé par l’assyrtiko et complété par l’aidani et l’athiri, tous des cépages autochtones. C’est floral avec un fond d’abricot et de miel. La bouche est généreuse, simple et possède une acidité relevée. Finale salivante aux tonalités de citron et d’iode. Un must !

– Patrick Désy