Les Astros se sauvent avec la victoire

Les Astros de Houston ont inscrit deux points en septième et en huitième manche pour l’emporter par la marque de 4-1 contre les Athletics, mercredi à Oakland.

Ils ont ainsi balayé leur série de trois matchs contre leurs rivaux de la section Ouest de l’Américaine.

Max Stassi et Derek Fisher ont d’abord chacun frappé une claque en solo. Yuli Gurriel a ensuite poussé George Springer et Jose Altuve au marbre à l’aide d’un double lors du tour au bâton suivant.

Jed Lowrie a produit l’unique point des favoris de la foule en frappant un double en sixième manche.

Gerrit Cole (4-1) a obtenu sa quatrième victoire de la saison en n’accordant qu’un point en six manches de travail.

Ken Giles a pour sa part décroché son cinquième sauvetage de la saison.

Du côté des A’s, la défaite est allée à la fiche de Dan Mengden (2-4). Le droitier a permis deux points et six coups sûrs en six manches et deux tiers.