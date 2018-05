Les athlètes olympiques et paralympiques fêtés à Rideau Hall

Plusieurs athlètes canadiens ayant participé aux récents Jeux olympiques et paralympiques de Pyeongchang, en Corée du Sud, ont fait l’objet de célébrations à Rideau Hall, mercredi, en présence de nombreux représentants du gouvernement fédéral.

À l’occasion d’une cérémonie spéciale, les membres d’Équipe Canada ont reçu une bague soulignant leur participation aux Jeux. Ils ont également pu rencontrer la gouverneure générale Julie Payette ainsi que Kirsty Duncan, la ministre des Sciences et ministre des Sports et des Personnes handicapées. Une visite du Parlement était aussi à l’horaire.

«Pyeongchang a été une magnifique manifestation de courage et de persévérance, des qualités que nous valorisons au Canada. Nos athlètes sont d’excellents ambassadeurs du sport et du parasport partout au pays, et ils méritent que leurs réalisations aux Jeux paralympiques et olympiques d’hiver les plus réussis de l’histoire pour le Canada soient célébrées», a déclaré dans un communiqué le président du Comité paralympique canadien, Marc-André Fabien.

«Le gouvernement du Canada reconnaît que les athlètes du pays sont une immense source de fierté ainsi que d’excellents modèles pour nous tous, notamment les jeunes. C’est pourquoi il importe de leur rendre hommage dans la capitale du pays et de souligner leur travail ardu et le dévouement dont ils ont tous fait preuve», a ajouté Duncan.

Les équipes olympique et paralympique ont respectivement gagné 29 et 28 médailles aux Jeux.