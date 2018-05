Les délais d’attente pour une chirurgie «ne sont pas fiables», selon la VG

Les données utilisées pour calculer les délais d’attente pour une chirurgie ne sont «pas fiables», dénonce la vérificatrice générale du Québec dans son plus récent rapport.

«La méthode de calcul du délai d’attente est variable selon que la chirurgie est oncologique ou non. De plus, les données utilisées pour ce calcul ne sont pas de qualité», rapporte Guylaine Leclerc mercredi dans son rapport printanier.

En effet, la date de début du calcul de l’attente varie en fonction de la chirurgie. Pour une chirurgie oncologique, elle débute au moment où le médecin fait une requête opératoire. Pour les autres, c’est lorsque le patient est inscrit à la liste d’attente. Un délai administratif qui peut atteindre plus de 15 jours pour cette inscription.

«La mesure du délai d’attente pour une chirurgie commence au moment où le médecin signe la requête opératoire et se termine à la réalisation de la chirurgie. Il demeure que le chemin du patient pour arriver à la décision de réaliser une chirurgie peut être composé de plusieurs étapes», note la VG.

De plus, les cibles nationales ne considèrent pas adéquatement l'urgence de certaines maladies virulentes pour réaliser des chirurgies. En 2015-2016, 39 % des patients cancéreux ont attendu plus de 28 jours pour obtenir leur opération.

Par ailleurs, la hausse des ressources allouées aux blocs opératoires n’a pas permis une augmentation équivalente des chirurgies. «Les blocs opératoires, y compris l’espace d’entreposage stérile et l’unité de stérilisation des instruments et du matériel, sont vétustes dans deux des trois centres hospitaliers. De plus, des équipements de chirurgie et de stérilisation ayant atteint leur durée de vie utile sont encore utilisés dans ces centres hospitaliers», rapporte Mme Leclerc.

Sur une période de six ans, le nombre de chirurgies a augmenté de 5,5% alors que la croissance des dépenses directes d'établissement pour les chirurgies a augmenté de 17,9%. La rémunération des chirurgiens et des anesthésiologistes a augmenté de 35,2%