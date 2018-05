Bien sûr, nous pouvons les trouver dans les épiceries tout au long de l’hiver, mais c’est chaque printemps, quand elles nous arrivent toutes fraîches, toutes belles et prêtes à être servies dans nos assiettes, que les asperges me font vibrer le nerf gourmand.

Quelle joie de les cuisiner ! Et, pour les yeux, vous les trouverez blanches, vertes et même mauves. Les asperges ne sont pas juste un légume d’accompagnement, elles font le plat, elles se permettent tous les excès, toutes les sauces et tous les types de cuisines.

Sauf les très petites, toutes doivent être pelées en laissant la tête intacte. Elles peuvent être grillées sur le BBQ, cuisinées à la vapeur quelques minutes ou ajoutées à des sautés de légumes. Attention à ne pas trop les cuire, car une asperge croquante est toujours meilleure. Un filet d’huile d’olive, une noisette de beurre ou une petite sauce en feront un plat parfait.

Cette semaine, plaçons les délicates asperges blanches rôties dans nos assiettes. Avec une garniture inusitée de fromage feta et de pommes, vous aurez une entrée vite préparée et des plus raffinées. Dimanche, pourquoi ne pas étonner avec des asperges couchées sur un muffin anglais avec un œuf coulant dans une sauce hollandaise ?

À vos cuisines !

Asperges rôties au fromage feta

Photo courtoisie

Pour une entrée fraîche ou un accompagnement de viande rôtie, ce plat est vite préparé. Le fromage feta peut être remplacé par du cheddar râpé.

Portions : 4

4 Préparation : 20 min

Ingrédients

2 bottes d’asperges blanches

1 pomme verte, en dés

2 branches de céleri avec les feuilles, hachées

2 c. à s. de ciboulette finement hachée

60 ml (¼ tasse) d’huile de noisette

1 c. à s. de vinaigre de vin blanc

225 g (8 oz) de fromage feta émietté

1 c. à s. d’huile d’olive

Sel et poivre

Méthode

Peler les asperges et couper les queues à moitié. Hacher les queues des asperges. Dans une casserole d’eau bouillante salée, plonger les quelques queues d’asperges hachées. Cuire 5 minutes. Retirer à l’aide d’une cuillère trouée et égoutter sur du papier absorbant. Plonger les têtes d’asperges dans l’eau bouillante 2 minutes. Égoutter. Dans un grand bol, mélanger les asperges hachées, les dés de pomme verte, le céleri et la ciboulette. Saler et poivrer. Incorporer l’huile de noisette et le vinaigre. Ajouter le fromage feta et mélanger. Dans un poêlon, faire chauffer l’huile d’olive. Ajouter les têtes d’asperges et faire rôtir quelques minutes. Transférer sur des assiettes. Garnir de la sauce au fromage feta et servir.

Asperges sauce hollandaise sur muffin anglais

Photo courtoisie

Portions : 4

4 Préparation : 20 min

20 min Cuisson : 20 min

Ingrédients

3 gros œufs

2 c. à s. de jus de citron

2 c. à s. d’eau

110 g (4 oz) de beurre fondu

2 muffins anglais, en moitiés

2 c. à s. de beurre

16 asperges blanches pelées, cuites

4 œufs pochés ou cuits mollets

Quelques pousses de céleri

Sel et poivre

Méthode