Maintenant le brainstorm pour trouver le logo du parti aux ex-bloquistes

Les sept démissionnaires du Bloc québécois ont finalement trouvé un nom pour leur nouveau parti. À notre grand étonnement, ils n’ont pas retenu les suggestions du Sac de chips. Nous tentons alors maintenant notre chance avec le logo.

Ils ont décidé de s’appeler Québec debout.

On trouve que ça manque un peu de saveur.

Nous, les artisans du Sac, nous sommes donc encore réunis en brainstorm afin de leur donner un petit coup de main pour leur trouver une identité visuelle. Nous pensons avoir réussi à pondre des logos originaux susceptibles d'intéresser le Québécois moyen.

Dans le but d'accélérer le processus (les élections sont quand même bientôt), on vous demande, chers lecteurs, de participer au focus group et nous dire quel logo vous préférez.

La démocratie vous remerciera.

1 - Q D : «Nouvelle image, même goût délicieux!»

Montage

2 - La vraie raison derrière la création du nouveau parti

Montage

3 - Celui des Nordiques (de tout façon personne ne l’utilise)

AGENCE QMI

4 - Dans la séparation, ils sont repartis avec le «B»

Montage