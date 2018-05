Matane veut «caser» ses nouveaux travailleurs célibataires

MATANE- Des organismes de Matane, dans le Bas-Saint-Laurent, organisent une soirée de célibataires pour «caser» ses nombreux travailleurs nouvellement arrivés dans la région, dans le but qu’ils s’y installent définitivement.

Matane compte de plus en plus de travailleurs ou même de Mataniens d’origine qui sont célibataires et qui songent à quitter la région s’ils ne trouvent pas de partenaire à moyen terme, constatent les organisatrices de la soirée Liliane Lavoie, de Place aux jeunes région Matane, et Fanny Allaire-Poliquin, du Service d’accueil des nouveaux arrivants de la Matanie.

Elles ont décidé de faire preuve de créativité pour s’assurer de ne pas perdre cette main-d’œuvre précieuse.

«On a beaucoup d’hommes, des soudeurs qui viennent par exemple pour Verreault Navigation ou Marmen, qui sont jeunes et qui viennent seuls. À sortir dans les bars, on voit toujours les mêmes visages, alors on a décidé d’inviter les régions proches de nous», a dit Liliane Lavoie.

Pour augmenter les chances de former des couples, la soirée de rencontre ne s’adresse donc pas seulement aux célibataires de Matane, mais à ceux des régions environnantes, soit de La Mitis, de La Matapédia et de la Haute-Gaspésie.

«L’activité célibataire, ça fait un an qu’on en entend parler. Ça fait partie des enjeux des nouveaux arrivants, alors on a décidé de l’essayer», ajoute Liliane Lavoie.

Fonder une famille

Le but avoué est de s’assurer que ces nouveaux arrivants, qui proviennent de plusieurs régions du Québec, trouvent l’amour, achètent une maison et fondent une famille dans cette région du Bas-Saint-Laurent. Par la bande, on augmente aussi les chances de rétention des Mataniens d’origine dans la région.

«Ce sont souvent des jeunes qui sortent de l’école et s’ils ne rencontrent pas, malheureusement, leur famille est loin et ils vont retourner chez eux», constate Liliane Lavoie.

Le soir du 2 juin, à la Marina de Matane, on y tiendra donc la soirée avec une activité de type «speed-dating» pour briser la glace, avec un service de bar, de la musique, une piste de danse et un feu à l’extérieur. Aucune limite d’âge n’est fixée. Les organisatrices espèrent la participation d’une quarantaine de personnes.

«Si on réussit à vraiment former un couple, on va vraiment être fiers!», a conclu Liliane Lavoie.