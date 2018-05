[PHOTOS ET VIDÉOS] Les Backstreet Boys se déguisent... en Spice Girls!

Assister à un spectacle des Backstreet Boys et des Spice Girls la même soirée, pour plusieurs d’entre nous, c’est le rêve.

Les membres du boys band ont exaucé ce désir chez leurs fans cette semaine. Non pas en invitant les membres du groupe britannique sur scène, mais bien en incarnant eux-mêmes leur alter ego des Spice Girls.

Une publication partagée par Kamilla 🐥 (@kamillaaa89) le 6 Mai 2018 à 11 :36 PDT

Ce spectacle complètement fou, qui fait bien des jaloux, s’est déroulé sur le cadre de la tournée BSB Cruise to Turks and Caicos.

Ainsi, Nick Carter, Howie Dorough, Kevin Richardson, AJ McLean et Brian Littrel se sont respectivement transformés en Emma, Geri, Victoria, Mel B et Mel C. Le résultat est hilarant.

Photo Instagram @backstreetboys

Photo Instagram @backstreetboys

Photo Instagram @backstreetboys

Photo Instagram @backstreetboys

Photo Instagram @backstreetboys

Les «Spice Boys» ne portaient pas que le costume des chanteuses britanniques. Ils adoptaient également leur attitude «girl power». La folie d’Emma, la classe de Victoria, les mouvements sportifs de Mel C; tout y était!

Ils ont même dansé sur les grandes pièces des Spice Girls, comme la célèbre Wannabe. Wow.

Mention spéciale à Nick Carter, qui incarne le personnage de Baby Spice avec une aisance légendaire!

Une publication partagée par Kristin (@kbeezy87) le 7 Mai 2018 à 11 :42 PDT

Les Backstreet Boys ont fêté il y a quelques semaines le 25e anniversaire de la formation. Visiblement, l’aventure est loin de s’essouffler pour le boys band, qui lancera dans environ une semaine une nouvelle chanson.