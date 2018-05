Pourquoi ne pas favoriser les contacts humains?

Quand j’étais petit, dans certains magazines destinés aux jeunes, tel que PIF par exemple, il y avait dans les dernières pages une section faite pour donner la possibilité à ceux qui le désiraient de donner leur nom et leur adresse postale ainsi que leur profil personnel pour que les lecteurs intéressés à correspondre par lettres postales puissent se trouver un correspondant ou des correspondants dans les pays de la francophonie où le magazine était distribué.

Aujourd’hui, c’est un fait que les correspondants existent encore, mais on les trouve prioritairement sur internet. Le problème, c’est que la majorité des sites qui offrent ce type de rencontre épistolaire sont de véritables fouillis où il s’avère très compliqué de trouver une personne correspondant au profil qu’on recherche. Je le sais pour avoir essayé.

Faisant une recherche à ce sujet, j’ai découvert que dans certains cégeps, via un club social, on offrait un service de tri des personnes, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’institution, qui désirent correspondre entre elles par courriel, afin de dresser des listes de celles qui sont honnêtes et vraies pour les proposer aux étudiants, et je trouve ça super !

Dans cette optique, il arrive qu’aujourd’hui, en lisant votre courrier, j’ai découvert une femme qui correspond exactement au profil que je recherche. Sa lettre m’a touché, car j’ai les mêmes problèmes qu’elle en santé mentale. Et tout comme elle, je me sens isolé. Elle a 54 ans, le même âge que moi, et le titre de sa lettre était « Pourquoi mon passé m’empêche d’avancer ? » Ne me dites pas que vous ne donnez jamais les coordonnées de vos lecteurs, je le sais. Comment puis-je espérer correspondre avec elle si vous ne me donnez pas ses coordonnées ?

Simon

Justement parce que je ne dispose pas d’un service de conservation et de tri des lettres que je reçois pouvant assurer que des liens soient créés entre personnes honnêtes.