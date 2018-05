Record d’écoute: TVA rafle 37,2 % des parts de marché pour l'hiver

Les chaînes du Groupe TVA sont demeurées chef de file dans le paysage télévisuel québécois cet hiver avec des parts de marché de 37,2 %, a annoncé le réseau mercredi.

Pour la période du 8 janvier au 22 avril, la chaîne généraliste TVA est arrivée en tête de peloton, occupant à elle seule 24,6 % des parts de marché, loin devant la SRC (16,6 %) et Vtélé (5,6 %). Ainsi, le Groupe TVA continue de rallier 6,4 millions de Québécois chaque semaine.

Une fois de plus, le rendez-vous dominical «La Voix» trône au sommet du palmarès des émissions les plus écoutées, rejoignant 2 002 500 téléspectateurs, ce qui représente 54 % des parts de marché.

«TVA se réjouit d’avoir été choisie comme la marque la plus influente des médias, notamment par les milléniaux», a noté dans un communiqué Suzanne Landry, directrice principale Chaînes et programmation du Groupe TVA.

La série-phénomène «Fugueuse», qui a mis en lumière l’enfer de la prostitution juvénile, occupe quant à elle le second rang, avec une moyenne d’écoute de 1 606 200. Cinq autres titres de TVA figurent également parmi les 10 émissions les plus regardées, notamment «L’échappée» (1 300 800), «L’heure bleue» (1 172 600), «La magie des stars» (1 140 000) et «La vraie nature» (1 095 900). Il y a aussi la finale d’«Au secours de Béatrice» qui a été suivie par près d’un million de téléspectateurs.

Les bulletins de TVA dominent également en information. À 18 h, le chef d’antenne Pierre Bruneau rejoint quotidiennement quelque 732 200 téléspectateurs, alors que la SRC en réunit plus de la moitié moins, soit 362 600.

Quant à la chaîne d’information continue LCN, elle est toujours la référence des Québécois avec des parts de marché de 4,5 %.

Par ailleurs, la chaîne spécialisée *prise 2 est celle qui a connu la plus forte croissance, gonflant son auditoire de 61 % par rapport à l’hiver 2017. Elle arrive même au premier rang de chaînes spécialisées de divertissement avec 4,7 % des parts de marché.

«Les sondages le confirment, TVA et les chaînes spécialisées du Groupe sont les plus populaires auprès de toutes les générations», a indiqué Mme Landry.