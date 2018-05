Requête en «continuation de procès»: Normandeau échoue en Cour supérieure

La Cour supérieure a rejeté, mercredi, la requête de Nathalie Normandeau qui réclamait la tenue d’un procès au plus vite sans attendre que la Cour suprême se prononce sur le témoignage de la journaliste Marie-Maude Denis.

Le juge Jean-François Émond a souligné la position «contradictoire» de Mme Normandeau qui souhaite à la fois être jugée dans les meilleurs délais tout en essayant d’éviter un procès en maintenant sa requête en arrêt des procédures liée aux sources de la journaliste.

«On fait tout et son contraire ici sur le plan de la philosophie du droit. Il me semble qu’ici, il y a un problème», a lancé le magistrat au cours de l’audition. «Mon collègue veut le beurre et l’argent du beurre», a illustré Me Brigitte Bélair de la Couronne.

Seule au combat, l’ex-vice-première ministre s’est butée à la contestation de sa requête «en continuation de procès» tant par le ministère public que par les autres avocats de la défense qui représentent ses cinq coaccusés (Marc-Yvan Côté, Mario Martel, France Michaud, Bruno Lortie et François Roussy).

«Il y a une rupture entre la position des coaccusés et notre position. En ce qui nous concerne, on essaie de réfléchir à une façon de ne pas perdre le temps de cour qui est en train de nous filer entre les doigts», a plaidé en vain l’avocat de Mme Normandeau, Me Maxime Roy.

Procédures sur la glace

Les procédures – incluant la requête en récusation du juge du procès André Perreault – demeureront donc sur la glace, tant et aussi longtemps que la Cour suprême n’aura pas tranché le débat sur la protection des sources journalistiques, au cœur de la requête en arrêt des procédures de la défense. Chronologie oblige. Il vaut mieux trancher d’abord le sort du procès avant de tenir ledit procès, croient essentiellement les parties, à l’exception de l’avocat de Mme Normandeau.

Rappelons que l’instance a été suspendue le 6 avril dernier. Pour l’heure, aucune date n’a été fixée pour le procès pour fraude, complot, abus de confiance et corruption qui aurait dû normalement débuter le 9 avril.

L’avocat de Marc-Yvan Côté tente depuis plusieurs mois de faire avorter le procès en essayant de démontrer que l’État a orchestré des fuites médiatiques en haut lieu pour embarrasser son client et le Parti libéral. Les autres accusés, incluant Mme Normandeau, se sont joints à cette requête, a-t-on rappelé mercredi. Le témoignage de la journaliste de Radio-Canada est «capital» afin de découvrir la source du coulage d’éléments d’enquête policière, a réitéré l’avocat de Mario Martel, Me Réjean Lavoie.

Requête en procès séparé

Mme Normandeau demandait essentiellement à la Cour supérieure de lever la suspension des procédures pour avoir le droit de présenter sa requête en procès séparé devant le juge André Perreault en Cour de Québec. Elle était même prête à renoncer à l’interrogatoire de Marie-Maude Denis pour que le juge Perreault tranche immédiatement la requête en arrêt des procédures.

«À tout bien considérer, cette alternative n’est pas envisageable dans le contexte où elle serait susceptible d’entraîner des jugements contradictoires», a conclu le juge Émond au palais de justice de Québec, estimant que l’intérêt public «milite en faveur du maintien de la suspension des procédures devant la Cour du Québec».