Saguenay veut uniformiser la limite de vitesse sur le boulevard Talbot

SAGUENAY | La limite de vitesse pourrait changer sur une des artères les plus achalandées de Saguenay.

La Ville demandera à Transports Québec d'uniformiser la limite à 60 km/h dans la plus dense section commerciale du boulevard Talbot, dans l’arrondissement de Chicoutimi.

Le comité exécutif a voté une résolution en ce sens.

Ainsi, entre les boulevards de l’Université et Barrette, la circulation sera donc limitée à 60 km/h. Actuellement, la limite est à 50 km/h à la hauteur des centres commerciaux, et à 70 km/h entre le supermarché Métro et Ameublements Tanguay.

Pas moins de 32 000 véhicules empruntent chaque jour ce secteur.

Le Ministère n’a pas encore reçu de résolution officielle en provenance de la Ville, mais lors de discussions préliminaires, des représentants de Transports Québec s’étaient montrés favorables à ce changement.

La présidente de Zone Talbot, Louise Blanchette, se réjouit de cette demande. Son organisme représente plus de 500 commerçants et entreprises. Selon elle, cela va améliorer la fluidité de la circulation, surtout si les feux sont synchronisés.

Dans la rue, les opinions sont toutefois partagées. Les piétons, entre autres, qui ont parfois de la difficulté à traverser le boulevard Talbot à la hauteur des centres commerciaux avec une limite de 50 km/h, se demandent s’ils seront en danger à 60 km/h.