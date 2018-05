Soyez généreux!

La 38e Collecte de fonds du Conseil des Chevaliers de Colomb de Charlesbourg (6289), au profit de la corporation des Jeunes handicapés de Charlesbourg (JHC), se tiendra le samedi 12 mai, entre 8 h 30 et 15 h 30, alors que des bénévoles vous tendront la main à plusieurs intersections des rues de l’arrondissement Charlesbourg. La mission de la Corporation JHC, un organisme sans but lucratif, est d’offrir des divertissements et des stimulants, dans un milieu sain et sécuritaire, à des jeunes vivant avec un handicap physique ou intellectuel afin qu’ils puissent vivre des moments de vie importants et profitables pour eux et leur famille.

Fondation Réno-Jouets

Le 13e souper-bénéfice annuel de la Fondation Réno-Jouets, présenté à guichets fermés le 25 avril dernier sous la coprésidence d’honneur de Gaëtan Gagné, président et chef de la direction de l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec, et de Mario Girard, PDG de l’Administration portuaire de Québec, a permis d’amasser la somme record nette de 110 000 $. Cette somme permettra à la Fondation Réno-Jouets de s’investir auprès d’enfants de familles défavorisées en leur remettant, par l’entremise d’organismes, des jouets recyclés et remis à neuf. www.fondationreno-jouets.ca. Sur la photo, au premier plan, Annie Asselin, directrice générale de la Fondation, en compagnie du ministre Sébastien Proulx, des coprésidents d’honneur et d’autres membres du comité organisateur de la soirée.

35 ans de bonne conduite

Les propriétaires de Vachon École de conduite supérieure de Sainte-Marie-de-Beauce ont récemment convié invités et partenaires à une porte ouverte pour souligner le 35e anniversaire de leur fondation. Ils en ont profité pour dévoiler leur nouvelle image de marque, présenter leur offre de services aux entreprises et parler de leurs projets d’avenir. Déjà bien présente sur le territoire de la Beauce et de Chaudière-Appalaches, Vachon École de conduite supérieure, entreprise familiale, veut poursuivre sa croissance et s’affirmer comme la référence en formations de conduite automobile, de motocyclettes et sur équipement industriel (ecoleconduite-vachon.com). Sur la photo, de gauche à droite, l’équipe de direction de Vachon : Samuel Vachon, Lise Champagne, Marcel Vachon, Sophie Paradis, Alex Quirion et Mélissa Giguère.

Classique hivernale

Le Complexe Honco de Saint-Romuald sera de nouveau le théâtre, les 12 et 13 mai, de la Classique hivernale amateur de hockey, alors que plus de 240 joueurs du réseau Hockey-Québec-Chaudière-Appalaches, habillés aux couleurs des équipes de la LNH, se disputeront les honneurs des neufs parties au profit de la Fondation Philip­pe Boucher. Quatre parties de calibre adultes seront également au programme de cette 7e présentation avec des joueurs venus de plusieurs régions du Québec qui tenteront de remporter la coupe Icetec. Depuis 7 ans, plus de 30 000 $ ont été remis à des fondations de la région de Québec. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Régis Dinan Michaud, Dany Hubert, Alain Fournier, organisateurs (absent Danny Dontigny) (https://laclassiquehivernaleamateur.com/).

Anniversaires

Joanne Boivin (photo), animatrice de radio de Québec (M FM 102,9 FM)... Josée Hallé, jeune retraitée du Groupe Resto-Plaisirs... Louis Martin, associé Groupe Martin... Pierre Bouvier, chanteur principal du groupe Simple Plan, 39 ans... Donald “Archy” Beaudry, producteur, animateur radio et animateur de foule, 53 ans... Billy Joel, chanteur américain, 69 ans... Candice Bergen, actrice de cinéma, 72 ans.

Disparus