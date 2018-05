Tout en douceur et en finesse

Si le jazz est mort selon certains, il faut constater au vu et au su des nouveautés que la « machine » tourne à plein régime. Si les grands patrons commencent à se faire de plus en plus rares, les petits nouveaux et nouvelles apportent, chaque année, une petite pierre à l’édifice de la note bleue. Nous venons de découvrir tout récemment la jeune chanteuse canadienne Deanne Matley.

Sous le titre assez poétique de : Because I Love, elle a réuni la fine fleur du jazz, dont la chanteuse Ranee Lee pour Necessary Evil. Après deux écoutes, nous avons constaté qu’elle a du métier, une voix souple et parfois chatoyante, sans oublier qu’elle compose.

Douze plages solides et de belles découvertes

Comme nous l’écrivions ci-dessus, les musiciens qui accompagnent Deanne Matley sont rompus à tous les styles. Ci, et là, nous levons notre chapeau au pianiste Paul Shrofel, à l’inoxydable batteur Jim Doxas, au saxophoniste ténor Al Mc Lean, ainsi qu’au trompettiste Andy King et au tromboniste Jean-Nicholas Trottier. Pour ajouter une note de tendresse, un quatuor à cordes est venu se greffer à cette nouvelle offrande.

Comme le disait si bien l’écrivain et homme de jazz Boris Vian : « l’art futur bouillonne dans la marmite », et, c’est tant mieux.