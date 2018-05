Trudeau et Couillard au Saguenay jeudi pour une annonce de Rio Tinto

SAGUENAY | Les premiers ministres du Québec et du Canada, Philippe Couillard et Justin Trudeau, procéderont à une annonce conjointe jeudi au pavillon sportif de l'Université du Québec à Chicoutimi, à Saguenay.

Il s'agirait, selon des informations obtenues par TVA Nouvelles, d'un investissement majeur non seulement sur le plan économique, mais aussi écologique. Cet investissement ne concernerait toutefois pas la technologie AP60, la phase 2 de l'usine d'Alma ou, encore, la surtaxe américaine envisagée sur l'aluminium canadien.

Il s'agit toutefois d'un investissement majeur, auquel participe Rio Tinto et deux autres entreprises liées à l'aluminium. Ottawa et Québec vont allonger chacun plus d'une dizaine de millions de dollars, ont indiqué des sources à TVA Nouvelles.

Le montant exact et la forme que prendront les aides gouvernementales seront confirmés jeudi après-midi lors d'une conférence de presse qui se tiendra à 14 h.

La mairesse de Saguenay, Josée Néron, et la députée péquiste de Chicoutimi, Mireille Jean, figurent parmi les invités.