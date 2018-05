Un Tweet de Twit!

Tout le monde, à part Denise Bombardier, sait que le Canadien s’est moqué publiquement de Brad Marchand sur Tweeter en lui rappelant qu’on n’avait pas le droit au « lichage » sur un terrain de golf.

Encore plus de monde sait que Brad Marchand a passé le knock-out à la grosse Organisation en répliquant que ça faisait drôle de lire ça d’une organisation qui était hors des séries éliminatoires depuis le mois d’octobre.

Le twit qui a écrit le tweet dans les bureaux du CH a eu la décence de rester au tapis pour le compte de 1 000 010.

Capture d'écran Tweeter

Capture d'écran Tweeter

J’espère que Geoff Molson ne s’est pas trop mis en colère et qu’il a réussi à garder son calme. Je ne voudrais pas que le twit en question se fasse congédier. Au pire, on sait maintenant qu’il n’a pas de jugement. Ça ne veut pas dire qu’il ne peut pas être utile à l’Organisation.

LE JUGEMENT EN OPTION

Geoff Molson a promis des changements. Plus de transparence. Mais il n’a jamais cautionné à l’avance la connerie. Qu’on me comprenne bien, les réseaux sociaux font partie de la vie quotidienne. Ils comptent parmi les moyens les plus efficaces pour rejoindre une clientèle et valoriser le marketing d’une entreprise.

Mais les réseaux sont très dangereux. De grands journalistes ont perdu leur emploi en commettant une bourde sur Facebook ou Twitter. Et quand on veut faire de l’humour, c’est encore beaucoup plus difficile.

Je sais que ça ne paraît pas toujours à entendre certains humoristes, mais l’humour est un art subtil qui demande beaucoup d’intelligence, de flair et de jugement.

On va s’entendre qu’avant de rire de Brad Marchand, quand on n’a pas été foutu de même gagner des matchs préparatoires, ça demandait beaucoup d’autodérision. Rire de soi avant de rire des autres.

Personne dans le groupe qui gère les réseaux sociaux du Canadien au département du marketing ne semble avoir allumé. Le résultat, c’est que notre CH adoré a fait rire de lui par des milliers et des dizaines de milliers de personnes.

Qui c’est qui avait besoin de ça ?

DANS LE CALEPIN | Mon idole, Jessica Lapinski, lançait hier son dernier livre dans la collection Raconte-Moi, Lance Stroll. Un quatrième bébé après Max Pacioretty, Didier Drogba et Pierre Lavoie. J’essaie de la convaincre d’en écrire un cinquième...

Elle en meurt d’envie, mais se laisse courtiser...