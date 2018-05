Une très très très belle pièce de monnaie pour les futurs mariés royaux

À quelques jours du mariage surprise du prince Harry et de Meghan Markle, la Monnaie royale canadienne a déjà immortalisé leur union sur une pièce de 20$. Toutefois, les Canadiens trop excités par la nuptialité des tourtereaux royaux devront débourser beaucoup plus que sa valeur monétaire pour la posséder. Elle est vendue à 105$!

La pièce de monnaie est faite d’argent pur à 99% et elle est rehaussée par des cristaux Swarovski. L’artiste s’est inspiré de la bague de fiançailles de Meghan Markle dans le choix des matériaux.

La face pile est frappée par le portrait du prince Harry et de sa femme, ainsi qu’une couronne composée de feuilles d'érable, de fleurs de rose et de coquillages.

De l’autre côté, on retrouve le portrait de la grand-mère du prince Harry, Sa Majesté la reine Elizabeth II.

La Monnaie royale canadienne n'émettra que 15 000 exemplaires de la pièce et une partie des recettes sera versée au Centre de toxicomanie et de santé mentale de Toronto.

Mariage royal

Le prince Harry et Meghan Markle scelleront leur destinée le 19 mai prochain à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor à Londres. La cérémonie aura lieu à 7h00 heure de l’Est.

Plus de 600 invités sont attendus pour le mariage royal, mais aucune liste officielle n’a encore été publiée. Toutefois, des observateurs ont déjà souligné des absents de marque. Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et d’autres dignitaires du Commonwealth n’ont pas été invités, tout comme le frère et la soeur de Meghan Markle.