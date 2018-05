Voici le jean parfait pour celles qui suent toujours à grosses gouttes

Si le jean string était la dernière sensation de l’heure, attendez de voir ce jean à lacets vraiment sexy qui couvre à peine le corps, idéal pour les filles qui ont tout le temps chaud!

Créé par Fashion Nova, la marque préf de Kylie Jenner, ce jean unique d’une valeur de 50$ US se veut l’item par excellence pour flasher durant les festivals cet été.

Par contre, plusieurs questions se posent quant au port de ce jean :

1. Comment l'enfiler sans rester pris dans les lacets? Celle qui réussit du premier coup, on lui dessert la Palme d’or.

2. Peut-on porter des sous-vêtements? Parce qu’il semble presque impossible de ne pas les apercevoir à l’avant. Commando? Non merci!

3. Et qu’en est-il du bronzage? On s’imagine déjà les démarcations et c’est hilarant! #CôteletteDePorc

Pour une version 100% rock, il y a toujours l’option du bodysuit armé porté sous ce même type de pantalon, mais cette fois-ci, en vinyle qu’on agence à des bottillons blancs. Tout simplement «flawless»!

