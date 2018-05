Vous ne devinerez jamais de quel vêtement Claudia Bouvette rêve de se débarrasser

Cette semaine, on s’est invités dans la chambre de la chanteuse et influenceuse Claudia Bouvette afin de (presque) vider sa garde-robe au grand complet à la recherche de ses pièces de vêtements les plus uniques.

De son souvenir d’enfance qu’elle porte encore aujourd’hui à sa paire de jeans préf, en passant par son look front row à un défilé, découvrez tous les vêtements qui se cachent derrière le look de feu de la belle blonde.

Sans plus tarder, voici le vêtement qu’elle aimerait se départir sur-le-champ :

